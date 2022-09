Hungaria triumfon ndaj Gjermanisë

Kombëtarja hungareze ka fituar në udhëtim te Gjermania.

1:0 Hungaria mposhti gjigantin gjerman, përcjell lajmi.net.

Gjatë gjithë takimit u zhvillua një performancë e baraspeshuar nga të dy kombëtaret, por u shënua vetëm një gol.

Ishte Szalai i cili në minutën e 17` realizoi për hungarezët.

Raste më pas u krijuan, por portat nuk u tundën.

Kështu me këtë fitore Hungaria mbanë pozitën e parë me 10 pikë, kurse Gjermania të tretën me gjashtë./Lajmi.net/