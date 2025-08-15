Hundozi jep lajmin e mirë: Kemi gjetur një modalitet të ligjshëm që mundëson ndihmën e Qeverisë për RTK-në

Ushtruesi i detyrës së Drejtor i Përgjithshëm të RTK-së, Hysen Hundoqi, ka bërë me dije se kanë arritu një modalitet i ligjshëm që mundëson ndihmën e Qeverisë për RTK-në deri në konstituimin e Kuvendit. Ai ka treguar se sot menaxhmenti i RTK-së i është drejtuar Ministrisë së Financave për një kredi, e cila do të…

Lajme

15/08/2025 12:13

Ushtruesi i detyrës së Drejtor i Përgjithshëm të RTK-së, Hysen Hundoqi, ka bërë me dije se kanë arritu një modalitet i ligjshëm që mundëson ndihmën e Qeverisë për RTK-në deri në konstituimin e Kuvendit.

Ai ka treguar se sot menaxhmenti i RTK-së i është drejtuar Ministrisë së Financave për një kredi, e cila do të mundësonte tejkalimin e gjendjes aktuale financiare.

Në profilin e tij në “Facebook”, ai ka shkruar se pret që shumë shpejt kjo kredi të realizohet.

“Për shkak të pamundësisë për të komunikuar drejtpërdrejt me themeluesin tonë, Kuvendin e Kosovës, ne iu kemi drejtuar Qeverisë së Republikës së Kosovës, me të cilën kemi shqyrtuar të gjitha mundësitë për tejkalimin e gjendjes. Gjatë kësaj periudhe janë shqyrtuar alternativa të shumta, derisa kemi arritur bashkërisht te një modalitet i ligjshëm që mundëson ndihmën e Qeverisë për RTK-në deri në konstituimin e Kuvendit. Kërkesa jonë zyrtare për kredi është dorëzuar në Ministrinë e Financave dhe ajo po trajtohet me prioritet. Presim që shumë shpejt ajo të realizohet, në mënyrë që ne të vazhdojmë normalisht punën tonë”, ka shkruar ai.

Artikuj të ngjashëm

August 15, 2025

Takimi me Memli Krasniqin, Lladrovci: Më kërkoi të lë pozitën për...

Lajme të fundit

Takimi me Memli Krasniqin, Lladrovci: Më kërkoi të...

Mungesa e arkave fiskale, Kaçaniku: Dikush nga shteti...

Edhe Apeli e refuzon kërkesën e Veselit, Selimit...

​MM: Përmirësim i dukshëm i situatës së zjarreve...