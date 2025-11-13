Hundozi dhe këshilltari i tij mohojnë se janë intervistuar nga Policia e Kosovës

Ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm të RTK-së, Hysen Hundozi, dhe këshilltari i tij, Fadil Hoxha, janë përmendur në raportimet e mediave si të përfshirë në një rast që po hetohet nga Policia e Kosovës. Raportohej se intervistimi i tyre nga policia dyshohet të ketë ndodhur pas një kallëzimi penal të bërë nga drejtori…

Lajme

13/11/2025 16:01

Ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm të RTK-së, Hysen Hundozi, dhe këshilltari i tij, Fadil Hoxha, janë përmendur në raportimet e mediave si të përfshirë në një rast që po hetohet nga Policia e Kosovës.

Raportohej se intervistimi i tyre nga policia dyshohet të ketë ndodhur pas një kallëzimi penal të bërë nga drejtori i TV-së në RTK, Rilind Gërvalla, ndaj Hundozit, raporton lajmi.net

Nacionale raportoi se kallëzimi është bërë pasi Hundozit i ka skaduar mandati gjashtëmujor si ushtrues detyre, dhe për këtë arsye ai nuk ka më mandat ligjor për të ushtruar këtë funksion.

Megjithatë, këto pretendime janë hedhur poshtë nga këshilltari i Hundozit, Fadil Hoxha, i cili në një prononcim për Lajmi.net ka mohuar që ata të jenë intervistuar nga policia.

“Kjo që po thuhet nuk është e vërtetë. As unë dhe as ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm nuk jemi intervistuar nga Policia e Kosovës,” tha Hoxha për Lajmi.net./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 13, 2025

“Me Italinë do e bëja 100 herë”, Rama për marrëveshjen për...

Lajme të fundit

“Me Italinë do e bëja 100 herë”, Rama...

Komuna e Prishtinës i dërgon shkresë Hekuran Muratit,...

Hoxha pret në takim komandantin e KFOR-it, flasin...

SHBA ndalon prodhimin e monedhës një cent pas më shumë se 200 vjetësh