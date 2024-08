Humolli “nuk beson” se Kurti do e hap Urën e Ibrit: Kur Kurti thotë se bëhet diçka, kurrë nuk bëhet Deputeti i pavarur Fatmir Humolli, është shprehur pesimist lidhur me atë se kryeministri Albin Kurti do ta hap Urën e Ibrit. Humolli thotë që Kryeministri kur jep nje premtim apo thotë diçka, asnjëherë nuk bëhet ashtu, e t’ njëjtin mendim e ka edhe për Urën e Ibrit. shkruan lajmi.net. “Unë në radhë të parë, nuk…