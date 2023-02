Humolli i VV-së: Serbia e di që s’ka gjasa të ballafaqohet ushtarakisht me shqiptarët Deputeti i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Fatmir Humolli është i pakënaqur me punën e Qeverisë. Por, ndër vërejtjet, Humolli në Frontal në T7 përmendi edhe disa gjëra pozitive. Ndër to, e përmendi armatimin e FSK-së. Kjo, sipas tij, ka bërë që Serbia “tani kërkon marrëveshje” me Kosovën. “Serbia kërkon marrëveshje për shkak se e…