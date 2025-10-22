Humbje e turpit, Conte justifikohet: Kemi nëntë lojtarë të rinj…
Sport
Skuadra e Napolit pësoi humbje të thellë 6:2 ndaj PSV-së në ndeshjen e UEFA Champions League.
Trajneri Antonio Conte pas ndeshjes gjeti disa justifikime në lidhje me këtë humbje të turpshme,.
Ai fajin kryesor e lë të lojtarët e rinj, pra te ata që i transferoi gjatë afatit kalimtar të verës.
“Të sjellësh nëntë lojtarë të rinj në dhomën e zhveshjes nuk është e lehtë. Ky është niveli. Liga e Kampionëve e ofron këtë nivel. Kemi pak për të thënë, por shumë për të punuar.
“Ky vit do të jetë paksa i komplikuar, por s’duhet të dëshpërohemi.
“E hapëm afatin kalimtar sepse ishim të detyruar. U përpoqëm të sillnim lojtarë të rinj, duhet kohë dhe durim. Veteranët që arritën suksesin e vitit të kaluar, duhet të jenë të mirë në udhëheqjen e grupit”, u shpreh Conte.
Skuadra italiane në tri ndeshje, ka fituar vetëm një – dhe ka grumbulluar tri pikë.