Humbje e madhe për mendimin publik, familja Thaçi ngushëllon për ndarjen nga jeta të gazetarit Zheji
Me rastin e ndarjes nga jeta të publicistit dhe gazetarit Artur Zhejit, familja Thaçi, në emër të ish-Presidentit Hashim Thaçi, ka shprehur ngushëllimet më të thella për familjen e të ndjerit. “Artur Zheji do të kujtohet me respekt dhe nderim për integritetin dhe guximin e tij intelektual”, thuhet në telegramin e ngushëllimit. ”E nderuara Familje…
Lajme
Me rastin e ndarjes nga jeta të publicistit dhe gazetarit Artur Zhejit, familja Thaçi, në emër të ish-Presidentit Hashim Thaçi, ka shprehur ngushëllimet më të thella për familjen e të ndjerit.
“Artur Zheji do të kujtohet me respekt dhe nderim për integritetin dhe guximin e tij intelektual”, thuhet në telegramin e ngushëllimit.
”E nderuara Familje Zheji,
Me pikëllim të thellë morëm lajmin për ndarjen nga jeta të Artur Zhejit, emër i shquar i mendimit publik, intelektual i rrallë dhe zë i guximshëm i kohës sonë.
Në këto momente dhimbjeje, bashkëndjejmë me ju për këtë humbje të madhe. Artur Zheji do të kujtohet me respekt dhe nderim për integritetin dhe guximin e tij intelektual.
Në emër të ish-presidentit Hashim Thaçi dhe familjes Thaçi, ju lutemi pranoni ngushëllimet më të sinqerta!
Qoftë i përjetshëm kujtimi i tij!
Me respekt,
Familja Thaçi
Prishtinë, 24 gusht 2025”