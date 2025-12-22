Humbja e Shemsi Krasniqit: Policia konfirmon rastin në Prishtinë

Vdekja e papritur e Shemsi Krasniqit, i njohur si “Shemi” nga grupi “Ilirët”, e cila ishte raportuar më herët, është konfirmuar tashmë edhe nga Policia e Kosovës. Zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana, ka bërë të ditur për lajmi.net, se sot rreth orës 15:00 kanë pranuar informatën për një person pa shenja…

22/12/2025 18:19

Vdekja e papritur e Shemsi Krasniqit, i njohur si “Shemi” nga grupi “Ilirët”, e cila ishte raportuar më herët, është konfirmuar tashmë edhe nga Policia e Kosovës.

Zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana, ka bërë të ditur për lajmi.net, se sot rreth orës 15:00 kanë pranuar informatën për një person pa shenja jete në një banesë në rrugën “UÇK” në Prishtinë.

“Me të marrë informatën, policia ka dalë në vendin e ngjarjes, ku vdekjen e viktimës (mashkull) e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Në koordinim me prokurorin e shtetit po ndërmerren veprimet e nevojshme policore”, ka njoftuar Pllana.

Derisa, dyshohet se shkaku i vdekjes së Shemsi Krasniqit mund të ketë qenë një sulm në zemër, ndërsa rasti po trajtohet nga organet kompetente. /Lajmi.net/

 

