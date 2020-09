Humbi dy vende të punës për shkak të pandemisë, revoltohet aktorja kosovare

Aktorja kosovare, Besnike Arifi, përmes një postimi në Facebook u shpreh e revoltuar për gjendjen e shkaktuar nga pandemia, shkruan lajmi.net.

Ajo tha se për shtatë muaj ka marrë vetëm dy herë nga 130 euro ndihmë nga Qeveria dhe thotë se kjo nuk është e mjaftueshme.

Arifi thotë se është e diplomuar në aktrim dhe se punon në gastronomi, kurse për shkak të pandemisë ka humbur dy vende të punës.

KY ËSHTË POSTIMI I PLOTË I AKTORES:

“Prej sot Une Besnike Arifi si qytetare dhe tatimpaguese e rregullt e Republikes se Kosoves nuk jap me asnje pergjegjesi ndaj ketij shteti sepse:

Kam humbur dy vende te punes shkaku i pandemise dhe ndihme prej 260 eurove(dy here nga 130eurove) per afersisht 7 muaj nuk jane te bollshme.

Andaj, do te bej tagg banken Kep, Ministrine e Kultures, Komunen e Prishtines,Keds dhe te gjitha keto sherbime qe nuk do te arrije te paguaje, i ftoj qe te merren vesh ndermjet vete sepse presioni psiqik qe me eshte bere me kane sjell ne ate nivel qe thjesht me NUK KAM ÇKA TE HUMB.

Jam e revoltuar deri ne palce dhe sinqerisht heq dore nga ky shtet.

Jam aktore e diplomuar dhe punoj ne gastronomi.

Te dyja i humba, shkaku jush.

I vetmi ishte Teatri AAB “Faruk Begolli” qe nuk hezitoj te me punesoje (pa pasur askend te njofshem) ne profesionin tim dhe te cilet i falenderoj.

Kete vend pune e humba shkaku jush.

Zoneclub qe me dha pune per vite me rradhe, poashtu u mbyll.

Andaj kerkoj pergjegjesi per tatimin qe i kam jap ketij vendi perndryshe nuk jap asnje pergjegjesi se cka mund te ndodh.

Ju falemnderit.

#QEVERIAEKOSOVES

#QeveriaHoti

#kepbank #ministriaekulturës #komunaeprishtines #keds #ujesjellesirajo“. /Lajmi.net/