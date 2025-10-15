Humb një person në Novobërdë, Shoqata e Kërkim-Shpëtimit nis kërkimin e tij

15/10/2025 21:12

Shoqata e Kosovës për Kërkim dhe Shpëtim i është përgjigjur thirrjes nga Qendra Operative dhe kërkesës nga Policia Rajonale e Gjilanit, për kërkimin e një personi të zhdukur nga fshati Llabjan i komunës së Novobërdës.

Siç thotë kjo shoqatë, personi i humbur është Shaban Isufi, e i cili raportohet se ka probleme mendore.

Postimi i plotë:

Njoftim

Pas thirrjes nga Qendra e Operative dhe kërkesës nga Policia Rajonale e Gjilanit, ekipet tona janë angazhuar në operacion kërkimi për personin e humbur Shaban Isufi nga fshati Llabjan, Komuna e Novobërdës, i cili raportohet se ka probleme mendore.

Në terren janë dislokuar njësitet e kërkim-shpëtimit, në bashkërendim me autoritetet lokale dhe Policinë e Kosovës.

Shoqata e Kosovës për Kërkim-Shpëtim po vazhdon operacionin në mënyrë të pandërprerë deri në gjetjen e personit të humbur.

