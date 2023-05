Humb jetën në aksident 39-vjeçari shqiptar në Itali, ishte duke shkuar në punë me motoçikletë 39-vjeçari shqiptar Saimir Gjinika, me origjinë nga Durrësi ka humbur jetën në një aksident të ndodhur në Teviso të Italisë teksa po shkonte për në punë. Mediat italiane shkruajnë se ai u përplas me një furgon, teksa ishte duke lëvizur me motoçikletë. Motoçikleta u nda në dy pjesë nga përplasja. Shqiptari i martuar dhe babai…