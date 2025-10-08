Hulumtimi TALIS 2024: Në Kosovë, 60% e mësimdhënësve janë gra

Ministria e Arsimit ka njoftuar se janë publikuar rezultatet e para nga Hulumtimi Ndërkombëtar për Mësimdhënie dhe Mësimnxënie – TALIS 2024.   Sipas hulumtimit TALIS 2024, 60% e mësimdhënësve në Kosovë janë gra, ndërsa mosha mesatare e mësimdhënësve është 44 vjeç.   Ministria njofton se TALIS është hulumtimi më i madh ndërkombëtar që fokusohet në…

Lajme

08/10/2025 14:02

Ministria e Arsimit ka njoftuar se janë publikuar rezultatet e para nga Hulumtimi Ndërkombëtar për Mësimdhënie dhe Mësimnxënie – TALIS 2024.

 

Sipas hulumtimit TALIS 2024, 60% e mësimdhënësve në Kosovë janë gra, ndërsa mosha mesatare e mësimdhënësve është 44 vjeç.

 

Ministria njofton se TALIS është hulumtimi më i madh ndërkombëtar që fokusohet në përvojat dhe perceptimet e mësimdhënësve dhe drejtorëve të shkollave, duke ofruar të dhëna të krahasueshme për mjediset e mësimdhënies dhe zhvillimin profesional në arsim.

 

“Ky është viti i parë që Kosova merr pjesë në këtë studim ndërkombëtar, që përfshiu 55 sisteme arsimore nga e gjithë bota dhe që synon të mbledhë të dhëna mbi mësimdhënien, mësimnxënien dhe kushtet e punës së mësimdhënësve dhe drejtorëve të shkollave”- thuhet në njoftimin e Ministrisë.

Artikuj të ngjashëm

October 8, 2025

IKD: Vendimet e kundërligjshme të Qeverisë ngrisin dyshime për përgjegjësi penale...

Lajme të fundit

IKD: Vendimet e kundërligjshme të Qeverisë ngrisin dyshime...

Takimet e Ulutas me Kurtin dhe Osmanin, KFOR:...

Forca e Sigurisë së Kosovës pajiset me dronë...

​Infantino: Jam në shtëpinë time këtu, medaljen ia dedikoj Fadil Vokrrit