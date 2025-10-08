Hulumtimi TALIS 2024: Në Kosovë, 60% e mësimdhënësve janë gra
Ministria e Arsimit ka njoftuar se janë publikuar rezultatet e para nga Hulumtimi Ndërkombëtar për Mësimdhënie dhe Mësimnxënie – TALIS 2024.
Sipas hulumtimit TALIS 2024, 60% e mësimdhënësve në Kosovë janë gra, ndërsa mosha mesatare e mësimdhënësve është 44 vjeç.
Ministria njofton se TALIS është hulumtimi më i madh ndërkombëtar që fokusohet në përvojat dhe perceptimet e mësimdhënësve dhe drejtorëve të shkollave, duke ofruar të dhëna të krahasueshme për mjediset e mësimdhënies dhe zhvillimin profesional në arsim.
“Ky është viti i parë që Kosova merr pjesë në këtë studim ndërkombëtar, që përfshiu 55 sisteme arsimore nga e gjithë bota dhe që synon të mbledhë të dhëna mbi mësimdhënien, mësimnxënien dhe kushtet e punës së mësimdhënësve dhe drejtorëve të shkollave”- thuhet në njoftimin e Ministrisë.