Hulumtimi i televizionit zviceran për luftën klanore mes kosovarëve, lidhjet me politikën

Një grup vrasësish vranë ftohtë një baba në Frasses të Zvicrës në vitin 2013. Selim E. u kthye nga një mbrëmje me gruan dhe katër fëmijët e tij. Ka kaluar ora 11:00 e mëngjesit. Burri vritet para shtëpisë së tij, ndërsa parkon veturën. Gruaja e tij, e tronditur, nuk i dallon fytyrat e vrasësve, por shpjegon se i kishte parë ata.

Sipas dokumenteve të gjykatës, komandoja vrasës u largua dhe shpëtoi nga armët afër Villars-sur-Glâne. U arrestuan dy të dyshuar, B.L. dhe F.A., të cilët u gjenden falë gjurmëve të ADN-së në armë. Në vitin 2019, dy të pandehurit u dënuan me 20 vjet burg për të parin dhe një dënim me 9 vjet për të dytin.

Familja e viktimës, megjithatë, kritikon gjykimin. Vëllai i Selimit bën thirrje: “Ne jemi të zemëruar kundër drejtësisë zvicerane. Të gjithë fajtorët nuk janë arrestuar. Është skandal, ata mbrohen nga prokurori”.

Të dënuarit njohin një pjesë të fakteve, por refuzojnë të pranojnë se janë autorët e të shtënave. B.L. pretendon pafajësinë e tij. Sipas tij, ai ishte vetëm shoferi i komandos. B.L. shpreson për një gjykim të ri dhe për mundësinë për ta dhënë versionin e tij të ngjarjes. Sidoqoftë, një gjykim i ri duket i pamundur. Gjatë gjykimit të tij në apel, B.L. ishte arratisur në Kosovë. Që atëherë ai është kthyer në burg.

Një luftë klanore mes kosovarëve

Motivet dhe cytësit e vrasjes mbeten mister. Dy të dyshuarit nuk i dhanë detaje policisë. Për prokurorin e Fribourgut, Fabien Gasser, një luftë klanore do të ishte në zanafillën e vrasjes në Frasses. Çelësat e mirëkuptimit do të gjendeshin në Kosovë.

Një ekip nga programi “Mise au Point” shkoi për të hetuar në Pejë. Ky qytet është skena e një lufte midis dy klaneve, familjes K. dhe familjes E., të cilët jetojnë dhjetë minuta me makinë nga njëra-tjetra. Ata kanë luftuar për vite me radhë me armë dhe sulme shpërthyese.

Biznes i suksesshëm në ndërtimtari

Selim E., viktimë e vrasjes në Frasses, është pjesë e familjes E. që është armike e betuar e familjes K. Ai ka jetuar në Zvicër për vite me radhë, ka katër fëmijë dhe ka arritur të krijojë një biznes shumë të suksesshëm me të vëllezërit, GE Construction.

Së bashku, ata importojnë makineri ndërtimi nga Spanja. Rënia e tregut të ndërtimit në Spanjë në vitin 2009 la shumë automjete në shitje. Familja E. mund t’i blejë këto automjete në të holla dhe t’i eksportojë në Zvicër, disa prej të cilave vlejnë gati 100,000 franga. Ato kryesisht i shiten një kompanie të madhe ndërtimore zvicerane. GE Construction i ndërpreu aktivitetet e saj disa vjet pas vdekjes së Selim E.

Lidhjet midis mafies dhe politikës

Një pjesë e madhe e familjes E. po jetonte në Kosovë në atë kohë dhe mund të llogariste në një mbështetje të konsiderueshme lokale. Halla e Selimit është e martuar me vëllain e politikanit të njohur Xhavit Haliti. Sipas dokumenteve konfidenciale nga Forca e NATO-s në Kosovë (KFOR), ai ka një marrëdhënie biznesi me familjen E. Burri është ish-arkëtar i luftëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UCK), një politikan i pasur dhe i fuqishëm.

Në vitin 2011, gazeta britanike The Guardian akuzoi politikanin për pastrim parash dhe lidhje me mafien shqiptare. Xhavit Haliti i ka hedhur poshtë këto akuza të cilat i konsideron shpifëse.

Një vrasje hakmarrje në Frasses

Lufta midis dy familjeve është një histori sulmesh dhe hakmarrjeje. Në këtë kronologji makabre, një anëtar i familjes K. vritet disa muaj para vrasjes së Selim E. Ai vritet në stilin Kalashnikov në një kafene në Pejë. Ky krim nuk është sqaruar kurrë dhe askush nuk është gjykuar.

Por gjithçka tregon se familja K. do ta kishte bërë vetë drejtësinë duke organizuar vrasjen e Frasses.

Spektri i një koleksioni stërgjyshor ligjesh

Pa ndërhyrjen e shtetit, të dy familjet filluan një hakmarrje të pafund. Sociologu Birol Urcan vëren se ky lloj konflikti tashmë ka ekzistuar në rajon në të kaluarën. Këto vrasje gjaku janë kodifikuar nga Kanuni, një koleksion ligjesh që për qindra vjet ka rregulluar jetën në shoqëri në Shqipëri dhe Kosovë.

“Nëse një anëtar i një familjeje vret një anëtar të një familjeje tjetër, ata janë në një gjakmarrje”, shpjegon Birol Urcan. Secili anëtar i familjes së viktimës e ka për detyrë ta vrasë një anëtar të familjes tjetër. Çdokush mund të jetë në shënjestër, por vetëm meshkujt.

“Padyshim që ka mbaruar, ishte 200 vjet më parë”, thotë sociologu. “Por aktualisht, ekziston ende kjo ndjenjë turpi (…) Sidoqoftë, asnjë nga familjet nuk i respekton rregullat dhe kodet e Kanunit”, shpjegon ai.

Sjellja kriminale vazhdon

Sulmi i fundit daton nga viti 2019 dhe la një të plagosur. Në rrjetet sociale, të dy familjet provokojnë rregullisht njëra-tjetrën. Djali i Naser K. ka publikuar disa video ku ai tallet me familjen E.

Sidoqoftë, sipas policisë së Pejës, situata është stabilizuar në vitet e fundit. Një pjesë e madhe e anëtarëve të këtyre familjeve vdiqën. Të mbijetuarit fshihen dhe vështirë dalin.

Edhe banorët e Pejës u mobilizuan për ta ndaluar këtë masakër. Protesta të mëdha për paqe dhe fundin e pandëshkueshmërisë janë zhvilluar në qytet në vitet e fundit. Ndërhyrja e shoqërisë civile është një dritë shprese për t’i dhënë fund kësaj lufte midis këtyre dy familjeve.

Për ta parë storien e përgatitur nga televizioni zviceran, klikoni KËTU.