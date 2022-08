Hudson-Odoi është në Gjermani, pritet zyrtarizimi te Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen do të bëjë një tjetër lëvizje para fundit të merkatos. Anësori anglez, Callum Hudson-Odoi do të largohet nga Chelsea në kërkim të më shumë minutave në dispozicion, përcjell lajmi.net. Raportime nga ‘Sky’ bëjnë të ditur se lojtari i Chelsea ka arritur në Gjermani. Ai do t’i nënshtrohet disa testeve mjekësore para se të…