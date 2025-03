8 marsi, në Prishtinë do të marshohet për të drejtat e grave ‘MARShojmë S’festojmë’ sot do të mbajë marshin tradicional më 8 Mars, në Ditën Ndërkombëtare të Gruas. Marshi do të nisë nga ora 12:00 në sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë. “8 marsi po afron e ne rikujtohemi se lufta kundër dhunës strukturore e të përditshme vazhdon. Rikujtohemi se dhuna ushtrohet njëkohësisht nga hetero-patriarkati, kapitalizmi racist, pabarazitë…