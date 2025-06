Hoxhaj viziton Thaçin dhe Veselin në Hagë: Ata po përballen me dinjitet me sfida të mëdha

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Enver Hoxhaj, ka vizituar në Hagë Hashim Thaçin e Kadri Veselin.

Ai këtë takim e përshkroi si emocional dhe të rëndësishëm për të.

Tutje Hoxhaj, tha se Thaçi e Veseli po përballen me dinjitet me sfida të mëdha.

“Sot isha në Hagë, pranë dy miqve të mi, Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli. Takimi me ta ishte emocional dhe i rëndësishëm për mua personalisht. Ata po përballen me dinjitet me sfida të mëdha, si gjithmonë, me dashuri për Kosovën dhe besim në drejtësi. Qëndrojnë të fortë, të palëkundur, me shpirtin e njëjtë që patën në ditët më të vështira të historisë sonë. Kosova nuk harron”, ka thënë Hoxhaj.