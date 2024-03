Hoxhaj takohet me kryetarin e Grupit të Miqësisë së Mbretërisë së Bashkuar, flasin për ndihmat dhe të arriturat e Kosovës

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj në një postim në “Facebook” ka bërë të ditur se është takuar me kryetarin e Grupit të Miqësisë së Mbretërisë së Bashkuar me Kosovën dhe i Dërguar i Kryeministrit për Tregti në Ballkanin Perëndimor, Martin Vickers.

Hoxhaj tha se Mbretëria e Bashkuar ka pasur dhe ka rol të veçantë sa i përket çlirimit të Kosovës, rindërtimit dhe shtetndërtimit.

“Takim i shkëlqyer në Londër me deputetin Martin Vickers, kryetar i Grupit të Miqësisë së Mbretërisë së Bashkuar me Kosovën dhe i Dërguar i Kryeministrit për Tregti në Ballkanin Perëndimor. Mbretëria e Bashkuar ka pasur dhe vazhdon të ketë rol të veçantë në çlirimin, pavarësinë dhe rindërtimin e Kosovës. Bashkë me miqtë, shteti ynë ka shënuar arritje të mëdha dhe në partneritet me ta do të ecë drejt objektivave të së ardhmes.” /Lajmi.net/