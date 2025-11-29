Hoxhaj: Rreziku global po rritet, Kosova ka nevojë për udhëheqje serioze
Ish-ministri i jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj tha se zgjedhja e presidentit të ri në SHBA duhet të shihet si mundësi strategjike për Kosovën, duke theksuar rolin që ai ka pasur më herët në zgjerimin e NATO-s në Ballkan.
“Ne e kemi një president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili duhet të shihet në Kosovë si mundësi, sepse është ai i cili në mandatin e tij të parë e anëtarësoi Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi në NATO, dhe i cili ka një trashëgimi konkrete në Ballkan sa i takon zgjerimit të NATO-s. Ka një Senat dhe një Kongres, të cilët janë skajshmërisht pro zgjerimit të NATO-s,” u shpreh Hoxhaj.
Ai paralajmëroi se dinamika e sigurisë në Evropë është duke u përshpejtuar, ndërsa zhvillimet në Ukrainë mbeten të paparashikueshme.
“Ne jetojmë në një kohë kur Rusia çdo muaj e ka nga një divizion më shumë dhe lufta në Ukrainë mund të përmbyllet ndoshta këtë vit, mund të përmbyllet ndoshta në 2030, dhe kështu mund të ketë një situatë që mund të ketë një luftë edhe më të gjerë,” tha Hoxhaj.
Duke kujtuar paralajmërimet e tij të hershme për luftën në Ukrainë, ai theksoi se tensionet globale mund të ndikojnë edhe në Kosovë.
“Unë jam prej atyre i cili ka folur një vit para se të ndodhë lufta në Ukrainë, që mund të ketë luftë në Ukrainë dhe kam frikë që kjo situatë politike ndërkombëtare mund të ndërlikohet, mund të komplikohet dhe ne mund ta vazhdojmë këtë betejën tonë të brendshme se si e kemi pa gjatë 2025, edhe në 2026,” tha ai.
Hoxhaj shtoi se vendet evropiane tashmë janë duke u përgatitur për mbrojtje, prandaj Kosova duhet të ketë qartësi politike dhe strategjike.
“Evropa po përgatitet për mbrojtje. Prandaj, unë mendoj se kush mund të udhëheqë qeverinë, se çfarë platforme zgjedhore duhet të kemi, se çfarë mënyre të re të të menduarit duhet të kemi në 2025, do të varet se sa ky vend ka një klasë politike të përgjegjshme e cila klasë politike di që vendit t’i dalë zot në vitin 2026,” theksoi ai.