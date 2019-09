Hoxhaj: Qeveria Haradinaj s’mori vendime të mëdha, Qeveria Mustafa ishte anemike

Enver Hoxhaj nga Partia Demokratike e Kosovës, ka thënë se ky subjekt politik ka vendosur të garojë në këto zgjedhje në koalicion me qytetarët.

Hoxhaj ka folur për arsyet se pse Kosovës i duhet një Qeveri e udhëhequr nga PDK-ja, ndërsa dha doza kritike për qeveritë paraprake atë të LDK-së dhe AAK-së, njofton Klan Kosova.

”Në besimin e qytetarëve, ne kemi vendosur të shkojmë në koalicion në këto zgjedhje me qytetarët.

”Një qeveri e udhëhequr prej Ramush Haradinaj, s’ka arritur të marrë asnjë vendim të madh të rëndësishëm për vendin, dhe një qeveri e udhëhequr nga Isa Mustafa ka qenë anemike”.

”PDK ka trashëgimi politike që kur kryetari i partisë në atë moment bëhet kandidat për kryeministër, është mobilizim krejt tjetër. Nuk ka qenë e njëjta situatë në 2017-ën. Kishte një bllokadë, dhe kryeministrin e kemi dhënë në 2014 dhe 2017-të në një pritje se do të përmbushet një mision, dhe të dy qeverive dialogu dhe demarkacioni iu dha jetë të shkurtër, ndaj presim besimin e qytetarëve kësaj radhe”.

Hoxhaj në Zonën Zgjedhore foli edhe për vijat e kuqe që partitë tjera i përmendin shpesh herë, duke pohuar se kjo po bëhet në tendencë për ta izoluar PDK-në por ato të gjitha do të bëhen të gjelbra pas zgjedhjeve, njofton Klan Kosova.

”Partitë tjera politike në çdo fushatë zgjedhore që nga 2004 në kohë zgjedhjesh çdo herë kanë folur për vija të kuqe që sa herë janë përfunduar zgjedhjet janë shndërruar në semafor të gjelbër”.

”Ideja e vijave të kuqe dhe përpjekja e një lloj izolimi të PDK-së ka pasur një efekt të kundërt pasi elektorati ynë është mobilizuar. Ne jemi qendër politike e të tjerët herë pas here kanë hyrë në fushën e gjelbër kur kemi bërë partnerë të koalicionit e disa i kemi kthyer në rezervë”.

”Por në shërbim të vendit ne jemi të gatshëm të qeverisim me të gjithë ata që na vendosin vijat e kuqe sepse vijat e kuqe i vendosin qytetarët e jo ata. Kohëzgjatja në pushtet nuk është parametër për ta marrë një parti politike a vërtetë ka fuqi vendosmëri dhe ekspertizë. Ka edhe të tjerë që janë në pushtet se sa që është PDK. Kam qenë vet në opozitë në 2004 e 2007, s’ka qenë kohë e lehtë”.

”Opozita duhet ta ndërtojë kauzën që është më e mirë sesa ajo që është në pushtet, edhe kësaj here nëse e masim PDK-në me faktin që kryetari i partisë garon për kryeministër, ai është i gatshëm për proceset. Nuk ka një subjekt politik që i përfshin krejt gjeneratat”.

”Ajo çfarë neve na ka dalluar nga të tjerët është mënyra që ne e kemi kuptuar ndryshimin. Duhet të ruhet dhe të ndryshohet brenda. Ne mund të flasim shumë gjatë për tema politike por stabilitetin e ofron PDK në këtë vend, sigurinë e ofron PDK-ja, parashikueshmërinë e ofron PDK”.

”Por edhe partnerët perëndimor nuk e kanë ditur se si një qeveri e udhëhequr në raport me të. 50% e programit tonë është ekonomi, dhe se sa programi ynë politik është i përkushtuar për ta ndryshuar jetën e qytetarëve, nëse deri më tani keni dëgjuar nga Kadri Veseli si mandatar kauzën e parë kundër korrupsionit ditëve të ardhshme do të shpalosmi veprime konkrete që do ta ndryshojnë jetën e qytetarëve”.

Se PDK e ka përnjëmend luftën kundër korrupsionit dhe nepotizmit, foli edhe Bedri Hamza, nga ky subjekt politik.

Ai pohoi se në PDK nuk do të ushtrojë funksionin e tij apo saj, asnjë anëtar që ka probleme me ligjin, njofton Klan Kosova.

”Nuk e di si me pas më përnjëmend sesa me marrë veprime konkrete. Nuk ka njeri në PDK që mban pozitë në nivel lokal apo qendror e që ka aktakuzë për keqpërdorim të detyrës zyrtare”.

”Nuk do të ketë as në të ardhmen. Nuk ka alternativë, ka vetëm opsione për me ecë përpara sado që të jetë e vështirë në këtë kauzë. Fjalimin e kryetarit Kadri Veseli e kam dëgjuar për herë të parë në Konventë. Në bisedë kemi thënë se kjo çështje nuk mund të ndalet, por lëvizjet në drejtime tjera janë të ecja vetëm përpara”.

”Një nga faktorët e emigracionit është edhe mungesa e besimit në institucione përveç atij ekonomik. Nëse ndonjë zyrtar ka shkelje të ligjit, ai mban përgjegjësi ligjore, nuk e amniston askush. Është tashmë publike, është diçka që dihet. Secili le të jetë i kujdesshëm në raport me ligjin”.