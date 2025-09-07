Hoxhaj për Kushtetutën e Kaçanikut: Akt guximi dhe vizioni që i hapi rrugë lirisë e pavarësisë

Deputeti i PDK-së, Enver Hoxhaj përmes një postimi në Facebook tha se 35 vjet më parë, në Kaçanik u vendosën themelet e shtetit tonë. Ai u shpreh se Kushtetuta e Kaçanikut është një akt guximi dhe vizioni që i hapi rrugë lirisë dhe pavarësisë. “35 vjet më parë, në Kaçanik u vendosën themelet e shtetit…

Lajme

07/09/2025 10:49

Deputeti i PDK-së, Enver Hoxhaj përmes një postimi në Facebook tha se 35 vjet më parë, në Kaçanik u vendosën themelet e shtetit tonë.

Ai u shpreh se Kushtetuta e Kaçanikut është një akt guximi dhe vizioni që i hapi rrugë lirisë dhe pavarësisë.

“35 vjet më parë, në Kaçanik u vendosën themelet e shtetit tonë me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, akt guximi dhe vizioni që i hapi rrugë lirisë dhe pavarësisë”, shkroi tutje Hoxhaj.

Artikuj të ngjashëm

September 7, 2025

Konjufca e propozon Kurtin si kandidat për kryeministër, Këshilli i Përgjithshëm...

Lajme të fundit

Konjufca e propozon Kurtin si kandidat për kryeministër,...

VV nis mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm

Edhe sot po vazhdojnë kërkimet për gjetjen e...

Haradinaj: Kushtetuta e Kaçanikut, akti që shkëputi Kosovën nga Jugosllavia