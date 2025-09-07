Hoxhaj për Kushtetutën e Kaçanikut: Akt guximi dhe vizioni që i hapi rrugë lirisë e pavarësisë
Deputeti i PDK-së, Enver Hoxhaj përmes një postimi në Facebook tha se 35 vjet më parë, në Kaçanik u vendosën themelet e shtetit tonë. Ai u shpreh se Kushtetuta e Kaçanikut është një akt guximi dhe vizioni që i hapi rrugë lirisë dhe pavarësisë. “35 vjet më parë, në Kaçanik u vendosën themelet e shtetit…
