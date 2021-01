Hoxhaj nga Malisheva: Albin Kurti po i ikën debatit me mua sepse s’ka program të përballet

Nga Malisheva, Hoxhaj ka folur për planin që partia që ai e udhëheqë e ka për qeverisjen e ardhshme, planin e rimëkëmbjes së shtetit. Duke shpalosur programin veç e veç për secilin problem që Kosova e ka, përfshirë ekonominë, shëndetësinë, arsimin, politikën e jashtme e të brendshme, Hoxhaj sërish ka përmendur refuzimin që lideri I VV-së Albin Kurti ia ka bërë për debate.

Hoxhaj, ka thënë se duke e pasur parasyshë Albin Kurti se cfarë programi ka PDK-ja, ai po fshihet dhe po i ikën debatit.

“PDK, duke e pasur një program të qartë për rimëkëmbjen e shtetit, përfshirë shëndetësinë, sundimin e ligjit, ekonominë, arsimin e politikën e jashtme, e kam ftuar Albin Kurtin që të dalë në përballje me mua në debat, sepse ne jemi vend demokratik, kështu funksionon demokracia. Por, Albini po fshihet, Albini po i ikë debatit sepse ai e di që për politikë të jashtme, për politikë të brendshme, për arsim e për ekonomi, edhe me më zgju në ora 2 të natës, ashtu me pizhama, Albin Kurtin e shti në xhep për këto tema.”ka thënë Hoxhaj.

Ai gjithashtu, përmes një statusi në Facebook, ka treguar për aderimin e qindra të rinjve nga Malisheva në Partinë Demokratike të Kosovës.

“Malisheva me PDK-në. Qindra të rinjë nga ky qytet iu bashkuan sonte projektit të rimëkëmbjes. Faleminderit!”, ka shkruar Hoxhaj, derisa ka shpërndarë edhe disa fotografi.