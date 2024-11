Hoxhaj nesër nderohet me titullin “Doctor Honoris Causa” Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, Enver Hoxhaj, nesër do të nderohet me titullin “Doctor Honoris Causa” në Kolegjin universitar “Qiriazi”, në Tiranë. Ceremonia do të mbahet në Tiranë, dhënien e titullit “Doctor Honoris Causa” për Enver Hoxhajn. Hoxhaj gjatë karrierës së tij politike ndër tjerash ka qenë edhe ministër i Jashtëm i Kosovës.