Hoxhaj: Ne do të vazhdojmë të mbesim në opozitë ndaj qeverisë, e jo ndaj shtetit të Kosovës

Anëtari i kryesisë së PDK-së, Enver Hoxhaj, ka thënë se partia të cilës ai i takon, do të vazhdojë të mbesë në opozitë, por jo ndaj shtetit të Kosovës, por ndaj qeverisë aktuale.

I pyetur se a janë gjasat që PDK-ja të hyjë në Qeveri bashkë me partitë që aktualisht janë në udhëheqje, Hoxhaj, ka thënë se PDK-ja do të vazhdojë të mbetet në opozitë, por jo ndaj shtetit të Kosovës por ndaj qeverisë Hoti.

“Kjo qeveri deri më tash nuk ka deri më tash asnjë lidhje as politike e as filozofike me atë se çka është PDK-ja. Ne jemi opozitë ndaj qeverisë, por nuk jemi opozitë ndaj shtetit të Kosovës. Ju e përmendet votën tonë ndaj marrëveshjeve ndërkombëtare dhe ndaj buxhetit të Kosovës. Ato marrëveshje janë mbështetje e madhe e BE-së për qytetarët e Kosovës, Ndërsa tek buxheti, shumë deputetë të PDK-së dhe kryetari kanë marrë kërkesa specifike nga qytetarët e Kosovës se janë në gjendje të rëndë ekonomike për shkak të pandemisë.”, ka thënë Hoxhaj.

Hoxhaj, gjithashtu ka thënë se për këtë çështje nuk është biseduar në kryesinë e PDK-së.

“Deri më tash në PDK nuk ka pas debat, as në kryesi, as në grup parlamentar që ne mund të bëhemi pjesë e kësaj Qeverie. Ndoshta buxheti është mbështetja e fundit që ne e kemi dhënë ndaj qeverisë, edhe pse kemi vërejtje të mëdha ndaj kësaj qeverie, duke fillua me dialogun, duke fillua nga mos përgatitja e kryeministrit Hoti në Bruksel, e cila është skandal në vete”, ka thënë Hoxhaj në Rubikon.