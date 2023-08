Hoxhaj: Me Qeverinë Kurti, Serbisë i janë hapur dyert edhe aty ku me dekada ishte e izoluar Enver Hoxhaj, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), ka thënë se që nga viti 1989 Kosova asnjëherë nuk ka pasur më pak prezencë. Për këtë ai ka kritikuar kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, duke thënë se aty ku me dekada Serbia ishte e izoluar, me qeverinë Kurti, i janë hapur dyert në tërë botën…