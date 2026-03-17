Hoxhaj: Kriza politike e ka paralizuar dhe përçarë Kosovën, kjo rrezikon humbjen e shpresës për të mbrojtur interesin shtetëror
Deputeti i PDK-së, njëherit ish ministër i Punëve të Jashtme, Enver Hoxhaj ka shkruar në lidhje me situatën politike në vend. Ai ka thënë se si pasojë e krizës politike në vend, Kosova është po aq e paralizuar sa edhe e përçarë, pa një ndjenjë të përbashkët qëllimi dhe pa një ide që e bashkon. “Kjo…
“Kjo rrezikon humbjen e shpresës së vetme për të vepruar në mënyrë dinamike në mbrojtjen e interesit shtetëror në një botë që bëhet çdo ditë më e pasigurt dhe me rreziqe të mëdha. Prandaj, edhe heqja e masave të BE-së sot është pa vlerë dhe pa kuptim, sikurse ishin të dëmshme dhe të pakuptimta kur u vendosën ato”, ka thënë Hoxhaj. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: