Hoxhaj kritikon Qeverinë për mungesën e veprimeve: Të shfrytëzohet rënia e Asadit për të marr njohje nga Siria dhe Libani

Ish-ministri i Jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, ka thënë se zhvillimet në Lindjen e Mesme, veçanërisht pas dobësimit të regjimit të Asadit në Siri, kanë krijuar mundësi për avancimin e njohjeve ndërkombëtare për Kosovën.

“Kur ne po flasim sot, pas dy-tri javësh të rënies së Asadit në Siri, ka qenë e mundur që të merrej njohja e Sirisë. Sot është po ashtu e mundur që të merret edhe njohja e Libanit, për shkak të dobësimit të Rusisë dhe Iranit në rajon,” tha Hoxhaj në T7, duke theksuar se kjo situatë duhet të shfrytëzohet nga institucionet e Kosovës për të rritur njohjet ndërkombëtare.

Hoxhaj gjithashtu kritikoi institucionet vendore për mungesën e veprimeve konkrete dhe strategjike në drejtim të lobimit ndërkombëtar dhe u ndal tek situata politike e brendshme, duke theksuar nevojën për një opozitë të fuqishme dhe ndryshime politike në vend.

“Unë mendoj që zgjedhjet të cilat do të mbahen më 9 shkurt do të jenë zgjedhje ku ndryshimi politik do të udhëhiqet nga Partia Demokratike e Kosovës dhe ndryshimi do të jetë opozita. Është një bindje të cilën ne e dëgjojmë prej Prizrenit deri në Podujevë.”, ka thënë Hoxhaj.

Postimi i tij i plotë: