Hoxhaj kritikon Bislimin: Dështimin e tij në negociata e mbulon me kritikë ndaj BE-së Ish-ministri i jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, ka kritikuar Besnik Bislimin pasi ky i fundit kritikoi BE-në. Hoxhaj, përmes një statusi në rrjetin social Facebook, ka thënë se kryenegociatori i Kosovës (Besnik Bislimi) as nuk di të negocojë e as nuk di të shpjegojë se çfarë ka negocuar. “Kryenegociatori i Kosovës as nuk di të…