Hoxhaj: Kosova duhet të kthehet aty ku e ka vendin, aleancat me Perëndimin e çojnë në NATO
Ish-ministri i Punëve të Jashtme dhe kandidat për deputet nga PDK, Enver Hoxhaj, ka bërë thirrje të drejtpërdrejtë për rikthimin e Kosovës në boshtin e fortë perëndimor, duke paralajmëruar për rreziqet serioze të izolimit ndërkombëtar. Në një video-mesazh të publikuar sot, Hoxhaj kujtoi momentet kyçe të historisë moderne të Kosovës dhe rolin vendimtar të Perëndimit…
“Kur Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli ishin në male përballë Serbisë, pa shtet, pa ushtri dhe pa garanci, Kosova bëri zgjedhjen e saj historike: Perëndimin,” theksoi Hoxhaj.
Ai e cilësoi Rambujenë si “kontratën e parë të shqiptarëve të Kosovës me Perëndimin”, duke shtuar se ajo “ishte dera e lirisë dhe momenti që solli ndërhyrjen e NATO-s dhe bombardimin e Serbisë, një nga ngjarjet më madhështore të historisë sonë.”
Sipas Hoxhajt, kontrata e dytë ishte Pavarësia e Kosovës.
“Një shtet i lirë dhe sovran, i lindur nga vullneti për liri dhe i ankoruar fort në boshtin perëndimor,” u shpreh ai.
Duke folur për situatën aktuale, Hoxhaj ishte i drejtpërdrejtë.
“Sot, në vitin 2025, realiteti është alarmues. Dialogu strategjik me SHBA-në është ndërprerë. Besimi është lëkundur. Izolimi është real.”
Si zgjidhje, ai propozoi qartë atë që e quajti “kontrata e tretë me Perëndimin”.
“Anëtarësimi i Kosovës në NATO. Jo për simbolikë. Jo për retorikë. Por për siguri reale.”
Në fund, Hoxhaj theksoi vizionin e tij dhe të PDK-së për të ardhmen e vendit.
“Kjo është Kosova për të cilën angazhohemi: një Qeveri që e mbron shtetin për brezat që vijnë. Kosova dhe Perëndimi nuk janë çështje lëshimi pe, por çështje besimi, ideali dhe trashëgimie historike. Kosova është Perëndim dhe duhet të kthehet aty ku e ka vendin.”