Hoxhaj i reagon Vuçiqit pas fotografisë me hartën e Kosovës në Instagram

Vuçiq postoi një fotografi me hartën e Kosovës, të cilën e bëri pjesë të Serbisë.

Hoxhaj përmes një postimi në Twitter tha se Serbia po propagandon po nxitë urrejtje kundër fqinjëve.

“Serbia nën @avucic sundimi autokratik është në një gjendje hipnoze ku propaganda & urrejtja nxiten kundër fqinjëve. # Kosova si një shtet i pavarur dhe sovran është muri i vlerave euro-arlantike kundër mentalitetit të moshës së mesme”, ka shkruar Hoxhaj.

Serbia under @avucic autocratic rule is in a state of hypnosis where propaganda & hate is incited against neighbors. #Kosovo as an independent & sovereign state is the wall of Euro-arlantic values against middle age mentality.

— Enver Hoxhaj (@Enver_Hoxhaj) March 18, 2021