Hoxhaj i reagon ministrit ukrainas Kuleba: Po flirton me Serbinë e cila është pjesë e boshtit të gjenocidëve të udhëhequr nga Rusia

Ish-ministri kosovar, tani nënkryetar i Kuvendit, Enver Hoxhaj, përmes rrjetit social X, i ka reaguar ministrit ukrainas duke i thënë se “është për të ardhur keq që Ukraina mban në Ballkan politikën e jashtme pro-ruse të Yanukovych, duke flirtuar me Serbinë që është pjesë e boshtit të gjenocidëve të udhëhequr nga Rusia”.

“Është për të ardhur keq që Ukraina mban në Ballkan politikën e jashtme pro-ruse të Yanukovych, duke flirtuar me Serbinë që është pjesë e boshtit të gjenocidëve të udhëhequr nga Rusia. Nocioni i Ukrainës pro-evropiane dhe pro-perëndimore duket të jetë asgjë më shumë se një fasadë në realitet.”, ka shkruar Hoxhaj në Facebook.

Postimi i plotë:

It’s unfortunate that #Ukraine maintains in the #Balkans the pro-Russian foriegn policy of Yanukovych, by flirting with Serbia that is part the Russian led axis of genociders. The notion of a pro-European & pro-Western Ukraine appears to be nothing more than a facade in reality. https://t.co/IYlpvp9RnL

— Enver Hoxhaj (@Enver_Hoxhaj) May 13, 2024