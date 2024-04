Hoxhaj i reagon Bislimit pasi përmendi luftën: Kur negociatori dështon, ai flet për luftën

“I nisur nga dëshira për të treguar se po bënë diçka, i pavetëdijshëm për përgjegjësinë dhe i humbur në kohë e hapësirë, zëvendëskryeministri Besnik Bislimi, është shembull tipik i politikanit gjithsesi të padijshëm që ngatërron kuptimin e qëndrimit politik me ndjeshmërinë e lidhjes me publikun, kur deklaroi në mediumin ukrainas se “duhet të jemi gati për luftë”. Kur negociatori dështon, ai flet për luftën. Me këtë lloj deklarate Besnik Bislimi e ka shpallë veten negociator të dështuar”, ka shkruar Hoxhaj në Facebook.

Postimi i plotë: