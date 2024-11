Hoxhaj homazhe për Zhitinë dhe Fazliun: Sakrifica e tyre do të mbetet gjithmonë në themelet e shtetit Anëtari i kryesisë së PDK-së, Enver Hoxhaj ka nderuar heronjtë e kombit, Afrim Zhitia dhe Fahri Fazliun në 35-vjetorin e rënies së tyre. Hoxhaj në një postim në Facebook thotë se sakrifica e tyre do të mbetet gjithmonë në themelet e Kosovës “Bashkë me kolegë, nderuam sot heronjtë e kombit Afrim Zhitia dhe Fahri Fazliu,…