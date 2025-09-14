Hoxhaj: Haga u mbush me jehonën e UÇK-së dhe me emrat e luftëtarëve të lirisë
Ish-ministri i Punëve të Jashtme, Enver Hoxhaj, ka qenë sot pjesë e protestës që është mbajtur në Hagë të Holandës kundër Gjykatës Speciale. Në një postim në Facebook, ai ka ndarë një mori fotografish nga protesta ku shihet të jetë me bashkatdhetarët, por edhe me fytyra të tjera politike të vendin. Hoxhaj theksoi se sonte…
Lajme
Ish-ministri i Punëve të Jashtme, Enver Hoxhaj, ka qenë sot pjesë e protestës që është mbajtur në Hagë të Holandës kundër Gjykatës Speciale.
Në një postim në Facebook, ai ka ndarë një mori fotografish nga protesta ku shihet të jetë me bashkatdhetarët, por edhe me fytyra të tjera politike të vendin.
Hoxhaj theksoi se sonte ishte mbushur Haga me thirrje për çlirimin e ish-krerëve të UÇK-së.
“Sot, Haga u mbush me jehonën e UÇK-së dhe me emrat e luftëtarëve të lirisë!”, ka thënë Hoxhaj.