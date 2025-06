Hoxhaj: E mbështes një koalicion mes Vetëvendosjes dhe PDK-së, me kusht që Hamza të jetë kryeministër Anëtari i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj ka thënë se e mbështet një koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje. Ai nuk komentoi nëse do ta mbështeste një koalicion të tillë edhe me Albin Kurtin kryeministër. “Nuk dua të lëshohem në një skenar të tillë, me Kurtin kryeministër apo me Bedri Hamzën kryeministër? Natyrisht se…