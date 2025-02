Hoxhaj: Do të bëjmë çdo gjë që Hamza të jetë kryeministër, s’shohim mundësi bashkëpunimi me LVV-në Partia Demokratike e Kosovës “nuk sheh mundësi bashkëpunimi” me Lëvizjen Vetëvendosje pas zgjedhjeve, ka thënë Enver Hoxhaj. Hoxhaj tha se Vetëvendosjes, si parti e parë, i takon të synojë formimin e qeverisë së re, por se, në qoftë se nuk e bën, e bën PDK-ja. “Mendoj se pasi të mbyllet procesi i votimeve ne do…