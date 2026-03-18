Hoxha: Thesari ia ndali RTK-së 2.5 milionë euro dhe ia mori edhe 100 mijë euro në emër te kamatës

18/03/2026 20:36

Këshilltar i U.D. Drejtorit të Përgjithshëm të RTK-së, Fadil Hoxha, ka ngritur alarmin për atë që ai e quan një goditje të rëndë dhe të padrejtë financiare ndaj transmetuesit publik.

Përmes një reagimi, Hoxha ka akuzuar Thesarin e Shtetit për ndaljen e rreth 100 mijë eurove në emër të kamatës për një kredi emergjente.

“Sot ka ndodhë një padrejtësi ndaj RTK-së që s’duhet me kalu pa u fol per të, madje duhet me u fol gjatë,” e nis reagimin e tij Hoxha.

Sipas Hoxhës, RTK-ja vitin e kaluar “u detyru me marrë kredi prej Qeverisë (2.5 milion euro), jo me qef, por se nuk kishte zgjidhje tjetër, ose me u mbyll, ose me marr kredinë”. Ai thotë se, pas miratimit të buxhetit për periudhën janar–qershor 2026, “Thesari i Shtetit jo vetëm që i ka ndalë 2.5 milionë euro të kredise, por i ka marrë edhe rreth 100 mijë euro më shumë ne emer te kamatës”.

Hoxha e cilëson këtë veprim thellësisht absurd.

Artikuj të ngjashëm

March 18, 2026

Ymeri e LDK-së thotë se ZRRE-ja pritet të vendosë në këtë...

March 18, 2026

Njohësit e sigurisë: Forcimi i ushtrisë, i pashmangshëm në këtë kohë

March 18, 2026

Në këtë rrugë të Prishtinës sonte ndërpritet furnizimi me ujë

March 18, 2026

Tre kosovarët që vdiqën në vendin e punës në Austri pritet...

March 18, 2026

Mbyllja e Ngushticës së Hormuzit, Turqia propozon zgjerimin e tubacionit Irak–Turqi...

March 18, 2026

Presidenti iranian konfirmon se Ministri i Inteligjencës është vrarë

Lajme të fundit

Ymeri e LDK-së thotë se ZRRE-ja pritet të...

Prishet miqësia mes Selin dhe Mateos: Ke rënë brenda me këmbët e tua!

Barcelona e “shkatërron” Newcastlen në ndeshjen e kthimit,...

Njohësit e sigurisë: Forcimi i ushtrisë, i pashmangshëm në këtë kohë