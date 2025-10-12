Hoxha: Të gjitha përgatitjet për zgjedhjet janë bërë me kohë

12/10/2025 08:13

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, ka treguar se janë bërë të gjitha përgatitjet për ditën e zgjedhjeve.

Ai ka shpjeguar planin operativ.

“Plani operativ është përgatit shumë kohë më përpara, sepse ne punojmë me disa faza të planit, qysh prej fillimit të fushatës zgjedhore e deri te dita e zgjedhjeve dhe pastaj, siç është dita finale, po edhe menaxhimi i situatës pas shpalljes së rezultateve e deri te përfundimi i numërimit të votave në qendrën e numërimit të rezultateve nga KQZ-ja”, ka thënë Hoxha në Rtv Dukagjini.

Ai ka shtuar se gjatë gjithë këtij procesi Policia e Kosovës ka qenë në bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë e Kosovës dhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), duke siguruar koordinim të plotë për një ditë zgjedhore të qetë dhe të sigurt.

