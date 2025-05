Hoxha: Nuk kam asgjë kundër pse Kurti ka vendosur për Haxhiun, nëse u ka votat ta shtyjë përpara

Deputetja e PDK-së, Eliza Hoxha, deklaroi se nuk ka asgjë kundër pse kryeministri në detyrë, Albin Kurti e ka vendosur Albulena Haxhiun kandidate për t’u votuar si kryeparlamentare, duke shtuar se “nëse ai i ka votat, le ta shtyjë përpara, në rregull jemi dhe nuk kam asgjë kundër”.

“Kurti ka dalë i pari në zgjedhje por s’i ka marrë votat që ka dashur me mundësinë që ta bëjë komplet vet kuvendin, ta ketë mazhorancën si e ka pasur herën e kaluar, dhe normalisht që nesër nëse do të hyjë nëpër procese të reja qeverisëse, nuk do të ketë pushtetin e pastër në kuptimin partiak si e ka sot”, shtoi tutje Hoxha në emisionin DPT.