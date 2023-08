Hoxha Musliu del kundër që sulmuesit të gazetarit t’i caktohet 1 muaj paraburgim

Imami, Osman Musliu, ka dalë kundër vendimit të gjykatës për paraburgimin për personin që sulmoi gazetarin, Vullnet Krasniqi në Prizren.

Në një postim në Facebook, ai e quan “klerik modern” Krasniqin, teksa thotë se njerëzit duhet pasur kujdes nëse i “prekin apo u flasin” atyre, sepse “mund të shkojnë për 30 ditë në paraburgim”, shkruan lajmi.net.

Postimi i Osman Musliut:

Kujdes…, O POLICË dhe “O MILET” mos i prekni “KLERIKET MODERN” sepse rrezkoheni me suspendim dhe me burg… per një prekje apo fjali 30 ditë!. /Lajmi.net/