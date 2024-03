Hoxha: Kurti nuk po kalon kohë të lehtë në politikë, e pakuptimtë oferta e tij për opozitën

Analisti Ylli Hoxha ka thënë se arsyeja pse vendi mund të shkojë në zgjedhje lidhet kryesisht me procesin e negociatave me Serbinë.

Në RTV Dukagjini, Hoxha thotë se është e pakuptimtë oferta për thirrjen e opozitës që ta shpërbëjë Kuvendin.

“Arsyeja pse mund të shkojmë në zgjedhje tash ka të bëjë me procesin e bisedimeve, negociatave, vizitën e Escobarit, deklaratat e O’Brien. Nuk ka kuptim fare oferta për ta thirrë opozitën që ta shpërbëjë kuvendin”, tha ai.

Sipas tij, nëse do të ketë zgjedhje, atëherë ato do të jenë nga mos vullneti i kësaj qeverie për të ecur me hapat tutje të parapara nga Bashkësia Ndërkombëtare.

“Nëse do të kemi zgjedhje do të kemi nga mos vullneti i kësaj qeverie të ecë me hapat e paraparë nga Bashkësia Ndërkombëtare nëse presioni bëhet i lartë për çështje që këta i konsiderojnë që mund ta dëmtojnë Kosovën. Në muajin e fundit, Kurti ka qenë i atakuar sidomos nga Bashkësia Ndërkombëtare… nuk është kohë e lehtë për të në politikë, prandaj parashikimi se ai që i krijon zgjedhjet edhe i fiton zgjedhjet, nuk duhet të jetë valid”, shtoi ai.