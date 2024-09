Hoxha: Kurti do t’i shpeshtojë vizitat në veri, jemi në fushatë paraelektorale

Hoxha tha se këto vizita do të shpeshtohen për shkak se, sipas tij, janë afër zgjedhjet e përgjithshme.

“Jemi në një fushatë paralektorale. Do të shpeshetohen këto vizita. Nuk është vizitë përmbajtësore, është vizitë normale. Në kushte normale nuk do të duhej të ishte temë. E pamë edhe një përshëndetje simbolike me ushtarët e KFOR-it, do të mësohemi këto ditë me disa vizita. Të paktën të kursehemi te vizitat e disa ministrave, të paktën shkon kryeministri bëhet temë më serioze. Është vizitë shtetërore e zakonshme nën petkun elektoral”, tha ai. /dukagjini