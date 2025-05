Hoxha: Kurti do diagonozë të veprimeve, kryeministër i jashtëligjshëm dhe deputet i Kuvendit Deputetja e PDK-së, Eliza Hoxha, ka folur për një postim që pati sot në rrjetin social në Facebook, në të cilin tha: “Njeriu i cili jeton vetëm për dhe me drama do analizë e diagnozë të vërtetë”. Në emisionin Edicioni Special në Klan Kosova, ajo ka deklaruar se fjalën e pati për kryeministrin në detyrë…