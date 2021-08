Hoxha: Haxhiu duhet t’i zgjidhë problemet si ministre e jo si protestuese

Hoxha në Klan Kosova foli edhe rreth pjesëmarrjes së ministres së Drejtësisë, Albulena Haxhiu, në protestë teksa thotë se duhet të luaj rolin e ministres e jo të protestueses.

“Është mirë që të protestojmë dhe të ngrisim zërin – duhet të protestojmë çdo ditë derisa nuk përmirësohet situata sepse shifrat janë alarmante. Por, kur merr një detyrë që të është dhënë në mirëbesim nga qytetarët e Kosovës duhet ta ushtrosh atë detyrë dhe ta luash atë rol. Ministrja nuk është më as opozitare e as lëvizje e lirë siç ka qenë Lëvizja Vetëvendosje, është ministrie e cila duhet t’i marrë përgjegjësitë në duart e veta që ia përcakton roli i saj dhe ligjet në fuqi”.

“Të jetë karshi njerëzve e jo në turmën e njerëzve por karshi tyre për të diskutuar dhe për të gjetur mënyrën më të mirë të mundshme se si të dalim nga kjo situatë. E kuptoj që as nuk e ka gjetur këtë situatë e as ndoshta nuk do të mund ta përmirësojë deri në pikën zero por duhet të ballafaqohet me të dhe duhet të ballafaqohet nga roli i ministres dhe jo nga roli i protestueses”, tha Hoxha.

Hoxha mes tjerash ka folur edhe për situatën me pandeminë e COVID-19 në vend, njofton Klankosova.tv

Sipas saj hapja që ka ndodhur në muajt e fundit nuk është menaxhuar mirë, prandaj edhe ka theksuar se tash kanë shpërthyer rastet e reja.

“Vala është pritur të ndodhë për shkak të hapjes së madhe. Edhe hapja e menaxhuar jo mirë e ka pasur efektin e vet. Po ashtu procesi i vaksinimit, të mos ketë vaksinim në vikend është absurd i llojit të vetë. Ka shumë gjëra e më së shumit më brengos komoditeti që shoh, jashtëzakonisht shumë komditet sikur situata të jetë normal dhe kryeministri Kurti shkon nëpër vizita nëpër panaire në vend se të jetë aty ku ka krizë. Në emergjenca si këto duhet mobilizuar qeveria dhe jo vetëm. Shifrat janë tmerruese”.

“Ora policore shfrytëzohet si momentum që të mbyllen lokalet është mesazh. Virusi me orë policore nuk zhduket”, deklaroi Haxhiu.