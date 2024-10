Hovenier:Pastrimi i Parkut Kombëtar të Zatras nga minat na sjell një hap më afër qëllimit

Hovenier përmes një postimi në rrjetin e tij social ‘’X’’ theksoi se pastrimi suksesshëm i Parkut Kombëtar Zatra sjell një hap më afër qëllimit.

Tutje ai njoftoi se deri më tani janë pastruar 23 milionë metra katrorë tokë nga minat.

“Që nga viti 1999, Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur aktivitetet e deminimit në Kosovë, të cilat kanë pastruar mbi 23 milionë metra katrorë tokë dhe kanë demonstruar një përkushtim afatgjatë për një mbrojtje pa mina. Pastrimi i suksesshëm i Parkut Kombëtar Zatra na sjell një hap më afër qëllimit,” shkroi Hovenier. /Lajmi.net/

Since 1999, the United States has supported demining activities in Kosovo, which have cleared over 23 million square meters of land and demonstrated a long-term commitment to a mine-free 🇽🇰. The successful clearing of Zatra National Park brings us one step closer to the goal.…

