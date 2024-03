Hovenier vizitonin Prizrenin, shfaq talentin e tij në muzikë

“Vizitë shumë e mirë sot në Prizren. U takova me kryetarin [Shaqir] Totaj, bisedova me nxënësit në Këndin Amerikan në Prizren, bëra muzikë me muzikantët e ndryshëm të OneBeat Balkans, dhe shëtita Hangarin mbresëlënës të Autostradës Biennale. I frymëzuar nga nismat kreative, inovative dhe bashkëpunuese që i bashkojnë të rinjtë, artistët dhe ndërmarrësit e ndryshëm”.ka shkruar Hovenieri në Twitter.

Postimi i plotë:

Great visit to Prizren today. Met with Mayor Totaj, chatted with students at American Corner Prizren, jammed with the diverse OneBeat Balkans musicians, and toured Autostrada Biennale’s impressive Hangar. Inspired by creative, innovative, and collaborative initiatives that bring… pic.twitter.com/MfIKCkpEaO

— Ambassador Jeff Hovenier (@USAmbKosovo) March 18, 2024