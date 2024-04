Hovenier uron Ditën e Kushtetutës së Kosovës: Krenarë për bashkëpunimin me ju

Hovenier ka shkruar në “X” se kosovarët e kanë përfshirë në kushtetutën e tyre vendosmërinë për të ndërtuar një të ardhme demokratike.

“Gëzuar Dita e Kushtetutës, Kosovë! Kosovarët e kanë vendosur në kushtetutën e tyre vendosmërinë për “të ndërtuar një të ardhme të Kosovës si një vend të lirë, demokratik dhe dashamirës të paqes, që do të jetë atdheu i të gjithë qytetarëve të saj…” Ne jemi krenarë për mbështetjen tonë ndërsa bashkëpunojmë me popullin e Kosovës për të arritur vizionin e përcaktuar në kushtetutën e Kosovës”, ka shkruar Hovenier.

Kushtetuta e Kosovës u ratifikua më 9 prill 2008 dhe hyri në fuqi më 15 qershor 2008.

Kushtetuta është akti më i lartë juridik, që garanton të drejtat dhe liritë themelore të të gjithë qytetarëve të vendit.

Happy Constitution Day, Kosovo! Kosovans enshrined in their constitution their determination to “build a future of Kosovo as a free, democratic and peace-loving country that will be a homeland to all of its citizens…” We are proud of our support as we partner with the people of… pic.twitter.com/BhGrm9d3lv

— Ambassador Jeff Hovenier (@USAmbKosovo) April 9, 2024