Hovenier u uron qytetarëve të Kosovës muajin e Ramazanit

Me këtë rast, Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeff Hovenier u ka uruar qytetarëve të Kosovës dhe të gjithë atyre që e kremtojnë, fillimin e këtij muaji, shkruan lajmi.net.

"Me rastin e Ramazanit, ju uroj të gjithëve që e kremtojnë muajin e shenjtë në Kosovë dhe në mbarë botën. Uroj që ky muaj t'ju sjellë dritë, paqe dhe begati", ka thënë Hovenier përmes një postimi në 'X'.

On the occasion of Ramadan, I extend warm wishes to all observing the holy month in Kosovo and around the world. May this month bring you light, peace, and prosperity. #RamadanKareem pic.twitter.com/IQm4jbANyC

