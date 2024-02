Hovenier takohet me Kurtin, thërret konferencë për media Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier ka shkuar në Qeveri për të takuar Kurtin. Pas takimit Hovenier do të mbaj konferencë për media. Kujtojmë se ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, ka akuzuar Qeverinë e Kosovës se me veprimet e fundit po rrit tensione të panevojshme etnike. Hovenier ka përmendur edhe mundësinë e mosmbështetjes amerikane…