Hovenier takohet me gjeneralin Clark: Vazhdon të jetë avokat dhe simbol i përkrahjes së SHBA-së për popullin e Kosovës Ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeff Hovenier, është takuar sot me gjeneralin amerikan në pension, Wesley Clark. Hovenier ka shkruar se është gjithmonë kënaqësi të takohesh me Clark, i cili ka bërë shumë për të thelluar lidhjet mes SHBA-së dhe Kosovës. Hovenier ka thënë se Clark vazhdon të jetë avokati dhe simboli i mbështetjes së SHBA-së…