Hovenier: ShBA-ja e përkrah Kosovën drejt një të ardhme energjetike më të qëndrueshme

Në këtë takim u bisedua për të ardhmen energjetike të Kosovës.

Hovenier tha se ShBA-ja e përkrah Kosovën drejt një të ardhme energjetike më të qëndrueshme.

Takimi i mirë me ministrin Artane Rizvanolli dje. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin tranzicionin e Kosovës drejt një të ardhmeje më të qëndrueshme energjetike, veçanërisht përmes USAID dhe MCCgov.Gjithashtu mezi presim përparimin e vazhdueshëm në Udhërrëfyesin e Energjisë’’, ka shkruar Hovenier.

Good meeting with Minister @Artane_R yesterday. The United States continues to support Kosovo's transition to a more sustainable energy future, in particular via our @USAID and @MCCgov programs. Also look forward to continued progress on the Energy Roadmap. Kosovo's energy future… pic.twitter.com/6u8c01taaj

December 19, 2023